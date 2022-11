FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jenoptik nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Umsatz und Auftragseingang seien stark ausgefallen, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie. In puncto Profitabilität schwächele das Hightech-Unternehmen aber./edh/gl;