NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der auditierte Geschäftsbericht zum vierten Quartal habe nur wenig Neues geboten, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Mittwoch in einer ersten Reaktion./ag/tih;