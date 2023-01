HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Jenoptik auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Technologiekonzern habe einen Großauftrag für Fertigungsanlagen in der Halbleiterindustrie erhalten. Der Kunde müsse wohl entweder KLA-Tencor oder Applied Materials sein, schrieb Analyst Jonah Emerson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dieser mehrjährige Auftrag belege trotz allgemeiner Schwäche der Branche einen erheblichen Rückstau bei den Bestellungen, was das Umsatzwachstum von Jenoptik künftig weiter antreiben dürfte./niw/tih;