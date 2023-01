NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Jenoptik von 28 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Beim Hightech-Unternehmen dürfte das margenstarke Halbleiter-Geschäft dank eines besseren Produktmix noch schneller wachsen, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er schraubte seine mittelfristigen Margen- und Umsatzwachstumsprognosen nach oben./edh/tih;