HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Jenoptik nach Gesprächen mit Konzernchef Stefan Träger bei einer hauseigenen Unternehmenskonferenz in den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Technologiekonzern fokussiere sich zunehmend auf Wachstumsmärkte sowie die Steigerung der operativen Marge (Ebitda), schrieb Analyst Lasse Stüben in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Den kurzfristigen Gegenwind durch steigende Löhne könne Jenoptik 2022 dank Absprachen mit den Gewerkschaften wohl meistern. Die höheren Rohstoffkosten seien bisher großteils an die Kunden weitergegeben worden./gl/edh



