HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Jenoptik nach Eckdaten für das vergangene Jahr von 29,00 auf 31,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die bereinigte operative Ergebnismarge (Ebitda) liege klar über der ursprünglichen Zielsetzung des Technologiekonzerns und auch über seiner Schätzung, schrieb Analyst Christian Sandherr in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies dürfte das Vertrauen in die angestrebte mittelfristige Margensteigerung stärken./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2021 / 08:22 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2021 / 08:22 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.