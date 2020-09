LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Jenoptik von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 26 auf 25 Euro gesenkt. Analyst Richard Schramm sieht nach dem Rückschlag der Papiere des Technologiekonzerns nun attraktives Potenzial. Die erste Euphorie über die Übernahme von Trioptics sei schnell verflogen, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei sieht Schramm den Anbieter von Mess- und Fertigungssystemen für optische Komponenten und Sensoren als nachhaltige Triebfeder für die Jenaer./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.