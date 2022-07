MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Jenoptik von 37 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Der Technologiekonzern profitiere von der aktuellen Halbleiterknappheit und dürfte nach dem enttäuschenden Jahresauftakt im zweiten Quartal einen hohen Auftragseingang sowie eine stark erholte Profitabilität verzeichnet haben, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechnet zudem mit einer Bestätigung der Jahresziele. Das neue Kursziel begründete Rothenaicher mit einer Senkung seiner zu optimistischen Erwartungen von Anfang Februar. Mit den Zinsen stiegen auch die Kapitalkosten./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2022 / 11:21 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.