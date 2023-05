NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ionos auf "Neutral" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Dem Webhoster sei ein guter Jahresstart gelungen, schrieb Analyst Toby Ogg am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Er rechnet mit leicht steigenden Markterwartungen./ag/gl;