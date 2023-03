FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Ionos mit "Kaufen" und einem fairen Wert von 20 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Nummer 1 im europäischen Webhosting-Markt biete ein attraktives Geschäftsmodell und werde derzeit mit einem ungerechtfertigten Abschlag zur Branche bewertet, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Als Wachstumsbasis sieht er den noch niedrigen Digitalisierungsgrad in der Zielgruppe der kleinen und mittleren Unternehmen. Kremser traut Ionos bis 2027 eine durchschnittliche jährliche Umsatzsteigerung von über 10 Prozent zu. Die bereinigte operative Ergebnismarge (Ebitda) dürfte noch stärker auf dann 31,5 Prozent zulegen./gl/edh;