NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 2,90 auf 3,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dank der hohen Kernkapitalquote und der im Vergleich mit anderen Banken der Euroregion überdurchschnittlichen Profitabilität könnten die Italiener die Gewinnausschüttung an die Aktionäre erhöhen, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hier gebe es für die Markterwartungen deutlich Luft nach oben, was der Aktienkurs noch nicht angemessen widerspiegele./gl/ck;