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Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618

5.47
CHF
0.09
CHF
1.71 %
14:49:52
SWX
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29.10.2026 13:51:22

Intesa Sanpaolo Overweight

Intesa Sanpaolo
5.52 CHF -0.54%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 7,30 auf 7,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Fundamentaldaten blieben stark bei italienischen Banken, schrieb Paola Sabbione am Mittwoch. Sie rechnet mit soliden Quartalsergebnissen und Ausblicken./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 20:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
7.70 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
5.91 € 		Abst. Kursziel*:
30.33%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
5.97 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.98%
Analyst Name::
Paola Sabbione 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13:51 Intesa Sanpaolo Overweight Barclays Capital
30.09.26 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 Intesa Sanpaolo Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.08.26 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Intesa Sanpaolo Kaufen DZ BANK
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