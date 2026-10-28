Intesa Sanpaolo 5.52 CHF -0.54% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 7,30 auf 7,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Fundamentaldaten blieben stark bei italienischen Banken, schrieb Paola Sabbione am Mittwoch. Sie rechnet mit soliden Quartalsergebnissen und Ausblicken./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 20:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:00 / GMT



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