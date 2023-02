Intesa Sanpaolo 2.48 CHF 1.98% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 2,50 auf 2,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Überschussprognose des Managements von 5,5 Milliarden Euro könnte sich als zu konservativ erweisen, schrieb Analystin Pamela Zuluaga in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine starke Kapitalgenerierung aus eigener Kraft sollte weitere Aktienrückkäufe ermöglichen./ajx/tih;

