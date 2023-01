NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 2,25 auf 2,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Benjie Creelan-Sandford senkte angesichts jüngst verbesserter Makrodaten und rückläufiger Gaspreise seine Prognosen zur Höhe der Risikovorsorge in der Bankenbranche Südeuropas. Damit gebe es Aufwärtspotenzial für die kurzfristigen Erwartungen an die Zinsüberschüsse. Die Institute Unicredit, BPER Banca und Sabadell seien am besten positioniert, um hiervon zu profitieren./tav;