LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für International Airlines Group auf "Overweight" belassen. Analystin Rishika Savjani hält laut einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie angesichts steigender Treibstoffkosten sinkende Platzkapazitäten gerade bei kleineren, finanziell weniger abgesicherten europäische Fluggesellschaften für möglich. Damit sei das Umfeld für die Ticketpreise gut, doch könnte der Kostenanstieg dies wieder zunichtemachen. In diesem Umfeld favorisiert die Expertin IAG unter anderem wegen des Transatlantik-Geschäfts, da Kosten eher auf der Langstrecke auf Tickets umgelegt werden könnten - was wiederum auf eine gute Umsatzentwicklung im Sommer deute./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2022 / 17:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2022 / 05:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.