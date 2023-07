NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 Pence belassen. Europäische Fluggesellschaften stünden vor einem starken Sommergeschäft mit gesunden Durchschnittserlösen und hoher Profitabilität, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dies alles sei unter Anlegern aber schon bekannt und die Planbarkeit des Winters sei noch schlecht. IAG lobte er wegen der Positionierung auf den Strecken nach Nord- und Südamerika./tih/gl;