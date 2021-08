ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 256 Pence belassen. Ungeachtet der Sorgen am Markt über anhaltende Reiserestriktionen geht Analyst Neil Glynn nicht davon aus, dass Easyjet und IAG in diesem Jahr eine Kapitalerhöhung durchführen werden. Ihre Liquiditätspuffer böten ausreichend Schutz und Flexibilität, um durch den Winter zu kommen. So könnten sich die Billigfluggesellschaften für einen womöglich starken Sommer 2022 gut positionieren, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2021 / 18:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2021 / 23:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.