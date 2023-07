NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Papiere der International Airlines Group mit einem Kursziel von 2,50 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Harry Gowers nahm in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht kleinere Anpassungen am Bewertungsmodell vor. Er rechnet mit einem operativen Ergebnis (Ebit) von 955 Millionen Euro im zweiten Quartal - leicht unter dem Marktkonsens./ag/bek;