NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für IAG von 1,45 auf 1,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Trotz des starken Transantlantik-Geschäfts sei die Anlagestory der Briten aktuell durch ihre Schulden eingetrübt, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu Netzwerk-Carriern. Sein Favorit ist die Lufthansa./ag/gl;