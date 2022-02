NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 170 Pence belassen. Die Fluggesellschaften-Holding habe mit dem operativen Ergebnis (Ebit) vor Sondereffekten positiv überrascht und den Ausblick für die Kapazitäten im laufenden Quartal sowie im Gesamtjahr angehoben, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die auf den ersten Blick hohen Investitionen beinhalteten Nachholeffekte aus den beiden vergangenen Jahren, aber die Liquidität sei immer noch ausreichend./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2022 / 08:13 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.