NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Intel nach einem Investorenseminar auf "Underweight" mit einem Kursziel von 32 US-Dollar belassen. Trotz des kurzfristigen konjunkturellen Gegenwinds, der das Geschäft mit PC-Prozessoren im Jahr 2023 belasten dürfte, sei der Halbleiterkonzern der Ansicht, gut aufgestellt zu sein, schrieb Analyst Harlan Sur in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mis;