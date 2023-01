NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Intel auf "Underweight" mit einem Kursziel von 32 US-Dollar belassen. Der Chiphersteller habe am Vortag seine auf Sapphire Rapids basierenden Server-CPUs der vierten Generation der Xeon Scalable- und Max-Serie sowie auch seine auf Ponte Vecchio basierende GPU Max für Rechenzentren vorgestellt, schrieb Analyst Harlan Sur in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das dürfte Intel einen dringend benötigten Leistungsschub im Vergleich zur Vorgänger-Generation Ice Lake geben und helfen, dass Intel zu AMD aufschließt./ck/la;