NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel auf "Underperform" mit einem Kursziel von 23 US-Dollar belassen. Nach einem schwierigen Jahr 2022 hätten sich die Aktien von US-Halbleiterunternehmen bisher besser als der Gesamtmarkt entwickelt, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Intel allerdings hält er für zu hoch bewertet./ck/la;