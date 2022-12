NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Intel nach Daten des Halbleiter-Branchenverbands (SIA) zur weltweiten Handelsstatistik im Oktober auf "Underperform" mit einem Kursziel von 23 US-Dollar belassen. Die Umsätze in der Chipindustrie seien im Monatsvergleich um 10,9 Prozent gefallen, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sei mehr als die sonst üblichen 6,9 Prozent. Im Jahresvergleich habe der Rückgang 6,8 Prozent betragen./ck/ajx;