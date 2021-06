NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel auf "Underperform" mit einem Kursziel von 43 US-Dollar belassen. Die Stärke des PC-Marktes durch die Corona-Lage dürfte noch etwas andauern, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings habe er auch bereits einige Kommentare vernommen über einen möglichen strategischen Bestandsaufbau, vor allem von Prozessoren, aufgrund von Komponentenverknappungen. Daher gebe es gewisse Risiken, falls die Nachfrage nachlasse. Im kommenden Jahr werde sich die PC-Nachfrage wohl abschwächen. Er rechnet mit einer Korrektur der wohl über das Ziel hinausgeschossenen Reaktion und bleibe mit seinen Schätzungen für 2022 daher deutlich unter dem Konsens./mf/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2021 / 04:55 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.