NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Intel mit Blick auf Spekulationen um eine etwaige strategische Neuausrichtung auf "Underperform" mit einem Kursziel von 40 US-Dollar belassen. Interessant wäre aus seiner Sicht eine Abspaltung der Chip-Produktion durch Intel, schrieb Analyst Mitch Steves in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das würde die Tür für eine Kooperation in diesem Geschäftsbereich öffnen. Partner für ein Joint Venture könnten die taiwanesische TSMC oder die südkoreanische Samsung sein./bek/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2020 / 13:39 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2020 / 13:39 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.