ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Intel auf "Neutral" belassen und ein Kursziel von 28 US-Dollar festgesetzt. Der Halbleiterkonzern dürfte auch in diesem Jahr Marktanteile an den Konkurrenten AMD verlieren, schrieb Analyst Chris Caso in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/tih;