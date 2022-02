ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Intel nach dem Ausblick des Chipherstellers auf 2022 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 53 US-Dollar belassen. Intel dürfte zwar seinen Weg machen, doch das Ziel sei noch in zu weiter Ferne und in der Zwischenzeit fehle wegen hoher Investitionen der für Anleger interessante freie Cashflow, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2022 / 06:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2022 / 06:01 / GMT





