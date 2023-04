NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Intel von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft und das Kursziel von 20 auf 30 US-Dollar angehoben. Nach einer Zeit großer Schwierigkeiten besserten sich die mittelfristigen Aussichten wieder für den Chipkonzern, was in den Markterwartungen aber nicht angemessen berücksichtigt sei, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch die Aktie sinke nicht mehr, da inzwischen die enorme Menge an schlechten Nachrichten verarbeitet sei. Der Experte geht für das zweite Halbjahr von einer Normalisierung der Verkaufszahlen aus./tav/la;