HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Instone mit "Buy" und einem Kursziel von 28,70 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der stark wachsende Immobilienentwickler dürfte sein Mittelfristziel eines Umsatzes von mehr als einer MilliardenEuro schon bald erreichen, schrieb Analyst Philipp Kaiser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aufgrund der Skalierbarkeit des Angebots könne der Gewinn auch stark wachsen./ssc/mis



