FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Innogy nach Zahlen von 41,20 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Ein mögliches Angebot von Eon an die verbliebenen Minderheitsaktionäre sei bei dem Energiekonzern das dominierende Thema, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ermittlung einer Abfindungshöhe durch einen Wirtschaftsprüfer spreche nicht gerade für eine hohe Prämie. Er rät weiter dazu, Gewinne zu realisieren./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2019 / 14:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2019 / 15:06 / MEZ



