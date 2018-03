LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die australische Investmentbank Macquarie hat Innogy nach den jüngsten Kursgewinnen von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 38,50 Euro belassen. In den Aktienkurs der vor der Zerschlagung stehenden RWE-Ökostromtochter sei die geplante Übernahme durch Eon weitgehend eingepreist, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/la



Datum der Analyse: 22.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.