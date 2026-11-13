init innovation in traffic systems Aktie 1265285 / DE0005759807
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init innovation in traffic systems SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Init Innovation nach Zahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Nach der Gewinnwarnung von Anfang November herrsche bei dem Anbieter von Lösungen für den öffentlichen Personennahverkehr jetzt mehr Klarheit über den Kostengegenwind, schrieb der Experte Robert-Jan van der Horst am Donnerstag in seiner Bewertung des dritten Quartals. Die Ziele des Unternehmens blieben zwar anspruchsvoll, doch bei den Projektanpassungen handele es sich um Einzelfälle. Die mittelfristigen Wachstumstreiber seien vollständig intakt./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: init innovation in traffic systems SE Buy
|
Unternehmen:
init innovation in traffic systems SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
65.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
44.05 €
|
Abst. Kursziel*:
47.56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
94.03%
|
Analyst Name::
Robert-Jan van der Horst
|
KGV*:
-
Nachrichten zu init innovation in traffic systems SE
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