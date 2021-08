LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ING nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Der Bank überzeuge durchaus mit ihren Ausschüttungen an die Aktionäre. Dies sei allerdings bei der Gewinnentwicklung nicht so sehr der Fall, schrieb Analyst Omar Fall in einer am Montag vorliegenden Studie. So gebe es Risiken mit Blick auf eine Erholung der Kreditnachfrage der Unternehmen, was auf dem Zinsergebnis lasten könnte./mis/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2021 / 19:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2021 / 19:54 / GMT



