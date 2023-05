NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ING von 15,00 auf 15,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das vom niederländischen Finanzhaus angekündigte Aktienrückkaufprogramm von 1,5 Milliarden Euro liege etwas über ihrer Schätzung und stimme angesichts der jüngst hohen Schwankungen an den Finanzmärkten und des unsicheren Konjunkturausblicks zuversichtlich, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/he;