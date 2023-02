NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ING auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Analystin Anke Reingen passte ihre Prognosen an die Viertquartalszahlen der niederländischen Großbank an. Da die gestiegenen Erträge durch höhere Kosten ausgeglichen worden seien, bleibe das Kursziel unverändert, schrieb sie in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/tih;