NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ING von 11,00 auf 11,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die vorgelegten Zahlen zum zweiten Quartal hätten der strategischen Ausrichtung entsprochen, die die niederländische Bank auf ihrem Investorentag vorgestellt habe, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie seien aber überschattet worden von Einmaleffekten. Das neue Kursziel begründete sie mit den jüngsten Bewegungen bei den Terminkursen, den Forward Raten, die die aktuellen Erwartungen für künftige Anleihezinsen widerspiegeln./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2022 / 14:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2022 / 14:02 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.