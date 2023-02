NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 14,60 auf 14,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Raul Sinha überarbeitete in einer am Montag vorliegenden Studie seine Prognosen für die niederländische Bank unter Berücksichtigung geringerer regulatorischer Kosten./ajx/tih;