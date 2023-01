NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ING auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13,40 Euro belassen. Analyst Raul Sinha passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für die niederländische Großbank an die Kosten für EZB-Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO) in Höhe von 315 Millionen Euro an./edh/tih;