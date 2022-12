NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 13,00 auf 13,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Raul Sinha passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Banken aus den Benelux-Ländern seine Schätzungen wegen der Zinsaussichten an. In seinen Bewertungsmodellen geht von Zinssätzen der EZB von 2,0 Prozent per Ende 2022 aus und von 2,5 Prozent per Ende 2023/24./ck/ajx;