ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für ING auf "Outperform" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Analyst Jon Peace bezeichnete das niederländische Geldinstitut in einer am Mittwoch vorliegenden Studie weiterhin als "Top Pick" unter den Benelux-Banken. Die Gewinnentwicklung könne positiv überraschen und die Jahreszahlen 2021 könnten mehr Klarheit bringen, was Aktienrückkäufe betrifft. Diese sieht er über den Markterwartungen./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2021 / 04:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.