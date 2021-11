NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere der ING von ihrer "Conviction Buy List" gestrichen und auf "Neutral" abgestuft. Das Kursziel hob Analyst Jean-Francois Neuez in einer am Freitag vorliegenden Studie aber von 13,10 auf 14,50 Euro an. Die starke operative Entwicklung der Niederländer und ihre Kapitalausschüttungen seien inzwischen angemessener eingepreist. Die Papiere wiesen nun einen 20-prozentigen Bewertungsaufschlag zum europäischen Bankenindex auf, nachdem sie ihm zuvor seit 2016 hinterher gehinkt seien. Der Experte hob aber seine Schätzungen, woraus das höhere Kursziel resultiert./ag/zb



