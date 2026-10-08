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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202

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09:37:01
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08.10.2026 08:29:38

ING Group Hold

ING Group
27.71 CHF -3.52%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ING vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Theo Massing rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einem robusten Kreditwachstum in attraktiven Immobilienmärkten. Alles in allem seien die Niederländer in wichtigen Märkten aber mit wachsender Konkurrenz konfrontiert./mis/rob/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 14:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ING Group Hold
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
31.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
29.75 € 		Abst. Kursziel*:
4.18%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
29.71 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.34%
Analyst Name::
Theo Massing 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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