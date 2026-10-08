ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
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ING Group Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ING vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Theo Massing rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einem robusten Kreditwachstum in attraktiven Immobilienmärkten. Alles in allem seien die Niederländer in wichtigen Märkten aber mit wachsender Konkurrenz konfrontiert./mis/rob/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Hold
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
31.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
29.75 €
|
Abst. Kursziel*:
4.18%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
29.71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.34%
|
Analyst Name::
Theo Massing
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|ING Group
|27.60
|-3.70%
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