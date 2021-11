NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat ING nach bislang gutem Lauf in diesem Jahr von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft, das Kursziel aber von 14,40 auf 15,00 Euro angehoben. Die Anlagestory spiegele sich mittlerweile besser im Kurs des Bankhauses wider, schrieb Analystin Giulia Aurora Miotto in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit der Ankündigung möglicher Aktienrückkäufe, die sie im Mai erwartet, liege der nächste Kurstreiber noch einige Monate in der Zukunft. Anleger sollten bis dahin nach einem besseren Einstiegszeitpunkt Ausschau halten./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2021 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.