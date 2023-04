NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ING von 17,60 auf 17,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andreas Scheriau nahm mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen der Bank geringfügige Änderungen an seinen Schätzungen vor. Er erwarte zudem weiterhin - anders als der Markt - eher ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm als eine Sonderdividende, was am Berichtstag als positive Überraschung wirken könnte, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/he;