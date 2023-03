ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ING auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Analyst Jason Napier attestierte dem europäischen Bankensektor in einer am Montag vorliegenden Studie einen starken Start in das Jahr 2023. Die Konjunktur stütze den Sektor und die Schätzungen gingen nach oben. Die Zinsstrukturkurve impliziere auf kurze Sicht höhere Leitzinsen. Zudem hätten vier von fünf Kreditgebern im Schlussquartal 2022 die Erwartungen übertroffen. Bei ING seien die Nettozinserträge zuletzt höher gewesen als erwartet./bek/stk;