NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ING von 16,25 auf 17,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andreas Scheriau aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für die Nettozinserträge (NII). Das Umfeld sei besser geworden angesichts steigender Zinsen im Euroraum. Seine NII-Schätzungen für 2023 lägen nun über dem Konsens. Für ING hob er zudem seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie der Jahre 2023 und 2024 an./ck/tih;