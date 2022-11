ING Group 10.58 CHF 0.94% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ING anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 15,00 auf 16,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate des niederländischen Finanzinstituts hätten für Beruhigung gesorgt, schrieb Analyst Andreas Scheriau in einer am Montag vorliegenden Studie. ING dürfte auch im letzten Jahresviertel starke Zinsüberschüsse erwirtschaften./la/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2022 / 21:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.