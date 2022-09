NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ING auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,70 Euro belassen. Die Zahlen der niederländischen Bank für das zweite Quartal seien unspektakulär gewesen, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Bewertung der niederländischen Bank stelle sich unterdessen als sehr attraktiv dar. Die Chance auf künftige positive Überraschungen mache den Wert äußerst interessant./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2022 / 12:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2022 / 19:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.