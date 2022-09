NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ING auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,70 Euro belassen. Die von dem niederländischen Finanzinstitut angekündigten zusätzlichen Rückstellungen im Zusammenhang mit Entschädigungen für bestimmte Kreditkunden kämen zwar überraschend, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings handele es sich um eine Einmalbelastung und der nun zur Seite zu legende Betrag sei vernachlässigbar gering./la/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2022 / 12:49 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2022 / 12:49 / ET



